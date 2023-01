Há cerca de 70 anos, a Tanac acredita no equilíbrio entre a preservação da natureza e o aproveitamento, além de utilizar matéria prima renovável em todos os seus produtos. Quando o assunto é sustentabilidade, a empresa se destaca. Nesta data, a companhia disponibilizou novos empregos em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

TANAC tem novos EMPREGOS disponíveis pelo país; veja os cargos

A Tanac busca ser referência na sustentabilidade e na utilização de recursos renováveis. Trata-se de uma empresa feita de pessoas que desejam fazer diferente e transformar o futuro do Brasil. Diante disso, a companhia atua com uma equipe de profissionais preparados e focados em entregar os melhores resultados.

A empresa oferece diversos benefícios, um salário que compactua com o mercado de trabalho, além de um ambiente familiar e dinâmico aos seus colaboradores. Neste momento, novos empregos foram anunciados pela companhia. Confira, a seguir.

Assistente Fiscal – Pelotas/RS;

Especialista de Manutenção Florestal – Pelotas/RS;

Servente Rural – Triunfo/RS;

Especialista em Biomassa – Rio Grande do Sul;

Supervisor de Colheita Florestal – Rio Grande do Sul;

Técnico de Segurança do Trabalho – Rio Grande do Sul;

Líder de Turno – Rio Grande/MT;

Supervisor de Utilidades – Rio Grande do Sul;

Banco de Talentos – Brasil;

Programador de Planejamento e Controle de Manutenção – Rio Grande do Sul;

Supervisor de Manutenção PCM – Rio Grande/MT.

Como se candidatar

Aos interessados em se cadastrar nas vagas anunciadas, basta realizar a inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.