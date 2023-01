Taxista é assaltado, jogado em lixão e amarrado em árvore na BA

Foto: Reprodução TV Santa Cruz

Um taxista foi assaltado e amarrado em uma árvore em uma região de lixão na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu na quarta-feira (18) e ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 29 anos foi abordado por suspeitos que interceptaram o táxi. Segundo a TV Santa Cruz, o taxista, que não quis ser identificado, contou à polícia que estava fazendo a última corrida do dia quando foi parado pelos homens.

Os suspeitos anunciaram o assalto e mandaram o taxista seguir para a área do lixão, uma região deserta. No local, o motorista foi jogado para fora do carro, e amarrado. Em seguida, ele recebeu socos dos suspeitos, que fugiram da região após verem um outro veículo se aproximar.

A vítima conseguiu se desamarrar e fugiu em busca de ajuda. Ele registrou o caso na polícia na mesma noite. Ainda segundo a Polícia Civil, o veículo, um Gol, foi levado pelos assaltantes.

Os suspeitos não foram identificados e a Polícia Civil de Eunápolis investiga o caso.

