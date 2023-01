Teatroescola oferece cursos para jovens afrodescendentes e indígenas

Foto: Divulgação

O Teatroescola, projeto realizado no Teatro Jorge Amado, na Pituba, bairro de Salvador, abriu inscrições para o ano letivo de 2023. As inscrições devem ser feitas via formulário on-line até o dia 27 de janeiro.

Podem participar jovens entre 14 e 25 anos que venham das escolas públicas de Salvador, matriculados ou já formados no Ensino Médio. A seleção oferecerá bolsas de estudos de 80% a 100% para jovens afrodescendentes, indígenas e de baixa renda.

Estão sendo oferecidos oito laboratórios artísticos: “Produção Cultural, Gestão do Entretenimento e Arte Negra”, “Fotografia e Audiovisual para Eventos Culturais” e “Dança e Performances Artísticas”. Os cursos de “Cultura Surda, Acessibilidade e Inclusão nas Artes”, “Línguas e Estudos Culturais Afrocentrados”, “Estudos Teatrais; Produção de Arte e Cenografia” e “Técnico de Palco” também estão sendo ofertados.

Além dos laboratórios, a instituição oferece componentes curriculares voltados para estudos culturais e étnicos raciais. Também há componentes curriculares em produção artística e cultural e ciências políticas e comunicação. Estes componentes viabilizam o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

