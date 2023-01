Telhanorte tem vagas de EMPREGO em várias regiões brasileiras

A Telhanorte, empresa pertencente ao grupo francês Saint Gobain, é especializada na distribuição de materiais de construção para o mercado. Hoje a companhia está com oportunidades de empregos abertas em âmbito nacional. Confira, a seguir.

Telhanorte abre vagas de emprego no país

A Telhanorte, empresa especializada na distribuição de materiais de construção, possui 51 lojas distribuídas em estados brasileiros, são eles: MG, SP e PR. Para continuar fornecendo serviços de qualidade para as famílias brasileiras, novas oportunidades foram divulgadas.

Essa companhia trabalha através do atendimento diferente, além de orientações técnicas e funcionais. Os profissionais da rede são valorizados em todos os sentidos. Quer se juntar a essa equipe? Aproveite a oportunidade. Confira, a seguir:

Assessor (a) de Loja – São Paulo;

Assessor (a) de Lojas – São Paulo / SP;

Ana. de Comunicações Internas – São Paulo / SP;

Assessor (a) de Loja – Maringá / PR;

Líder de Caixa – Belo Horizonte / MG;

Assessor (a) de Loja – Minas Gerais;

Ana. de Proj. Digital – SP;

Atendente (Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Programa Aprendiz Área de Comércio e Varejo – SP;

Especialista Área de e-commerce – SP;

Assistente de Prevenção de Perdas – SP;

Estágio em Gestão de Cadastro – São Paulo;

Supervisor (a) de Vendas – Minas Gerais.

Veja também: Amazon tem mais de 100 empregos disponíveis pelo Brasil

Como se candidatar

A Telhanorte, empresa que pertence ao grupo francês Saint Gobain, é especializada na distribuição de materiais de construção.

Com 51 unidades distribuídas nos seguintes estados brasileiros: MG, PR e SP, a empresa está contratando novos talentos. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.