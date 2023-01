‘Tem me ajudado a me reinventar’

Foto: Reprodução/TV Globo

Ivete Sangalo já está com a corda toda para o retorno triunfal ao carnaval de Salvador após dois anos sem a folia baiana por conta da pandemia de Covid-19.

Prova disso é o lançamento do EP “Chega Mais”, gravado em Salvador durante um show intimista para os fãs da cantora, que foi lançado na quinta-feira (19).

O trabalho conta com participação efetiva de Marcelo Sangalo, de 13 anos, filho da cantora, que também toca na banda da mãe.

Em entrevista para a Quem, Ivete Sangalo falou sobre a importância do filho para o projeto e o quanto ele tem a ajudado a se reinventar aos 50 anos.

“Tenho 50 anos de idade e 30 de carreira, mas meu som está completamente atualizado. Isso é maravilhoso e devo muito a inquietação própria e dos meus músicos, mas também à colaboração substancial de Marcelo”, iniciou.

“A gente dialogando sobre isso é muito legal. Gosto demais de ouvir as suas considerações. Ele faz parte de todos os arranjos e tocou neste meu disco. No ‘Cria da Ivete’, ele disse: ‘Minha mãe, o bumbo tem que ser eletrônico e os graves a gente tem que mexer para eles ficarem mais potentes. Também tem algumas convenções, minha mãe, que você tem que botar’. Ele que me trouxe!”, continuou Ivete Sangalo.

“Ele é músico e sensacional. Na minha vida inteira a percussão foi o meu ponto de partida. Tenho predileção pelos instrumentos de percussão. Não é à toa que o meu filho é aficionado por percussão, apesar de tocar piano e tudo mais. Ele tem me ajudado muito a me reinventar, estar dentro deste momento de todo mundo”, completou a cantora.

