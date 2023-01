Tempo de espera para embarque no ferry chega a 2h30

Foto: Reprodução / TV Bahia

O movimento de passageiros no sistema ferry-boat é intenso na tarde desta sexta-feira (13) tanto no Terminal de São Joaquim, em Salvador, quanto no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

De acordo com a Internacional Travessias, que administra o transporte, o tempo de espera chega a 2h30 para veículos e 1h30 para pedestres na capital baiana.

Já na Ilha, os motoristas chegam a esperar 2h para embarcar no sistema, enquanto os pedestres tem embarque sem registro de espera, conforme informou a companhia.

Nesta sexta-feira, apenas 3 embarcações estão em operação. São elas: Zumbi dos Palmares, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

O serviço funciona nos horários regulares, com saídas de hora em hora: de segunda a sábado das 5h às 23h30. Aos domingos e feriados, das 6h às 23h30.

Veículos pesados

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte.

Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Prevenção contra a Covid-19

São considerados limites de ocupação dos terminais e embarcações, direcionamento de fluxos operacionais.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo aos condutores de veículos é necessário acessar o site a Internacional Travessias. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

SAC Digital

Veículos de passeio podem realizar agendamento por meio do SAC Digital (app e site), plataforma eletrônica de serviços do Estado.

Diferente do serviço Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

O motorista só paga pelo bilhete da passagem ao se apresentar no guichê, momentos antes de realizar a viagem.

O cliente deve comparecer com 60 minutos de antecedência ao horário agendado para embarque.

Bilheteria

A bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônica, considera as capacidades das embarcações a cada viagem.

Atendimento preferencial

O atendimento a passageiros com passe livre e gratuidades por lei, é feito por meio de guichês exclusivos, como já praticado em outros feriados.

Ferry-Card

A troca ou entrega de novos cartões funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h (fechado aos sábados, domingos e feriados), no Terminal São Joaquim, mediante presença do titular, com documento com foto.

