“Teremos cortes significativos”, diz Tebet sobre Bolsa Família

Nos próximos meses, várias pessoas que hoje fazem parte do programa Bolsa Família serão cortadas do benefício. Ao menos esta é a previsão da Ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, ela disse que a função de pente-fino é justamente esta.

“Vamos ter provavelmente, não digo economia, não se pode falar em economia

quando se fala em fome. Mas teremos cancelamentos significativos no número de famílias unipessoais ganhando o Bolsa Família”, disse Tebet quando foi perguntada sobre a eficiência do pente-fino no projeto social.

A Ministra disse ainda que colocou o seu Ministério do Planejamento à disposição do Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Tebet afirmou que pessoas da sua equipe provavelmente ajudarão neste período de realização de pente-fino nas contas do Cadúnico.

“O Planejamento é um ministério meio. Nós vamos procurar dar o suporte na horizontalidade, a visão geral que nós temos. A decisão de mérito, específica, é dos ministérios fins. Por exemplo: eu fui do grupo de transição e conheço bem o Cadastro Único do Bolsa Família. O CadÚnico é a alma de todos os programas sociais. Ele tem de ser remodelado”, disse ela.

“Vamos estar à disposição do ministro Wellington Dias para colocar o planejamento, a questão orçamentária e o Sérgio Firpo da avaliação e monitoramento. Já conversamos, eles se colocam prontos para nos receber. Nós temos gente da nossa equipe. Vamos trazer gente que trabalhou lá atrás quando eles eram muito eficientes. O Minha Casa Minha Vida da mesma forma.”

Formação da fila

Ainda na entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Tebet disse que o governo precisa se preparar para realizar o pente-fino aos poucos. Na sua avaliação, se o Ministério excluir todas as supostas irregularidades de uma só vez, haverá formação de grandes filas.

“Eu estava no grupo de transição. Não tinha jeito. Não adianta, eu já fui prefeita. Vai formar fila e não vai resolver. Nós adiamos por 60 dias o bloqueio porque ao bloquear todo mundo corre para fila da assistência social para pedir o desbloqueio.”

“Vai ter de ser um bloqueio em 60 dias e não pode começar em janeiro. Ao invés de janeiro, vai começar em fevereiro ou março e não vai ser por 30 dias. Serão 60 dias. Bloqueia-se.

Quem se sente prejudicado, vai um cartãozinho, e farão a averiguação se se enquadra ou não. O mais importante é repensar o modelo, porque a família unipessoal cresceu de tal forma que gerou uma série de irregularidades”, completou ela.

O pente-fino do Bolsa Família

Ainda no final do ano passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou um relatório afirmando que o desenho do Auxílio Brasil seria propício para fraudes. Há uma suspeita de que pessoas que se registraram como famílias unipessoais tenham conseguido burlar o sistema.

Em entrevistas recentes, o Ministro Wellington Dias revelou que vai criar um prazo para que as pessoas que supostamente tenham entrado no sistema de forma irregular saiam do projeto voluntariamente.

De todo modo, a tendência natural é de que o número de usuários atendidos pelo projeto caia nos próximos meses. Dados mais recentes do antigo Ministério da Cidadania apontam que pouco mais de 21 milhões de brasileiros estejam aptos ao recebimento do benefício.