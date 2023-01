Terreiro de Candomblé é destruído no sudoeste da Bahia

Foto: Reprodução / TV Sudoeste

Um terreiro de Candomblé na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi invadido e destruído na última terça-feira (3). Segundo informações da Polícia Civil da cidade e do site g1 bahia, o suspeito de cometer o crime foi identificado após deixar um documento cair durante do espaço.

Apesar disso, ninguém foi preso e a polícia não detalhou qual documento foi encontrado. Os donos do imóvel explicaram que encontraram uma carteira de identidade. Mas, nada foi confirmado.

No momento da invasão, a mãe de santo Simone Souza Oliveira, que também mora no local, tinha saído com os filhos para uma confraternização. Ao chegar em casa, ela encontrou tudo revirado e as imagens dos orixás, panelas, prateleiras e até a geladeira destruídas.

“Eu não tenho palavras para isso, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu só queria encontrar com ele [suspeito] e perguntar o que fiz para ele. Eu estou sem comer, sem forças”, lamentou a mãe de santo.

Além do terreiro, o suspeito, que não teve o nome divulgado, tentou invadir outras duas casas e danificou o portão de outro terreiro, localizado na mesma rua. Segundo a polícia, ele mora na mesma rua em que os ataques foram registrados.

A família de Simone trata o caso como intolerância religiosa. A polícia não informou o motivo pelo qual o homem não foi preso, já que ele foi identificado.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.