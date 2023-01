Testamos o TAN, o SUV elétrico de 7 lugares da chinesa BYD

Foto: Divulgação

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos, em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica, também em Campinas, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4).

A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. Além disso, no Brasil, a BYD comercializa empilhadeiras, vans, caminhões, furgões e automóveis, todos totalmente elétricos e não poluentes. E mais recentemente, devido à pandemia da Covid-19, a empresa também está vendendo máscaras descartáveis no país.

Foto: Divulgação

Em novembro de 2021, deu o primeiro passo para o início da comercialização dos automóveis de passeio no país, com a apresentação do modelo SUV Tan EV e a nomeação da EuroBike como a primeira concessionária de automóveis elétricos da marca no Brasil. Em abril de 2022, a empresa lançou seu segundo automóvel elétrico no Brasil, o sedã premium Han EV, ícone da marca que representa verdadeira referência em luxo e conforto. Ainda em abril, a BYD Energy inaugurou novas instalações e uma completa linha de módulos fotovoltaicos no mercado brasileiro.

Além dos dois motores elétricos somando 517 cv de potência e 437 km de autonomia com a bateria totalmente carregada, o TAN foi muito bem em outros itens também.

Foto: Divulgação

Com procedência 100% importada da China o TAN EV 2023, modelo de luxo da marca apresenta motor potente e econômico. Com 4 portas, espaço para 7 lugares e quase 5 metros de comprimento(4,87m), tem porta-malas com 240 litros com 7 lugares e 940 litros com 5 lugares. Pode, ainda, chegar aos incríveis 1660 litros com bancos rebatidos. Com modernidade e muita sofisticação, é facilmente classificado como um veículo de categoria premium.

O SUV tem visual chamativo e atraente e recebeu alguns caprichos da montadora.

Além de itens de conforto e segurança, tem ionizador e purificador no sistema de ar condicionado, controle de velocidade adaptativo, teto panorâmico e teto solar elétrico, recuperação de energia cinética, câmera para visão de 360 graus e frenagem automática de emergência. Ele traz, também, uma lista interessante com itens de entretenimento como:

Tomada de 110/220 volts.

Espelhamento do smartphone na tela.

Reconhecimento de placas de trânsito.

Filmagem do percurso.

Carregador de celular wireless.

Sistema de som premium Dirac com tela de 15,6″ com rotação elétrica e design flutuante.

Foto: Acervo Fábio Cota

Impressão ao dirigir

O TAN EV 2023 é recheado de pontos positivos para todos os ocupantes e é claro, inclusive para o condutor. Muito espaçoso e confortável, painel de instrumentos, mostrador com informações claras e equipamentos do console sempre à mão, acabamento caprichado nos bancos e portas. Tudo isso se resume em um prazer ilimitado ao dirigir.

Preço sugerido na concessionária: R$ 529.890,00.

O Grupo Parvi inaugurou recentemente uma concessionária BYD em Salvador na Avenida Luis Viana Filho (Paralela), 6817, loja 02, Trobogy. Os interessados em conhecer o TAN EV 2023 e outos modelos da marca podem ir até a concessionária ou agendar um test drive através do contato do telefone fixo da central (81) 3447-7878.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Leia mais sobre Carros no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.