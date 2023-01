Thayse Teixeira é hospitalizada às pressas para cirurgia, diz colunista

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-participante de “A Fazenda” Thayse Teixeira deu entrada no hospital São Mateus, em Fortaleza, após apresentar fortes dores na barriga nesta terça-feira (17). As informações são de Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o colunista, Thayse Teixeira precisou realizar uma cirurgia de emergência após ser descoberta uma pedra na vesícula.

Ainda de acordo com o jornalista, a influenciadora precisou passar pelo procedimento cirúrgico imediatamente para que o caso não evoluísse para uma infecção generalizada.

A cirurgia deve ser feita nesta tarde e Thayse Teixeira passa por exames pré-operatórios. Após o procedimento, ela deve ficar em observação no hospital.

Por meio do perfil no Instagram, ela fez publicações no hospital. “Quem estiver aí acordada, por favor leve uma oração até Deus em meu favor”, escreveu nos stories.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.