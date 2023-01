Thiago Salvático sofre derrota na Justiça e suposta relação com Gugu não é reconhecida

Foto: Reprodução/Instagram

O chef de cozinha Thiago Salvático sofreu uma derrota na Justiça e não teve a suposta relação com Gugu Liberato reconhecida. As informações são do jornal Extra.

Segundo a reportagem, a decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no domingo (15) e o juiz Walter Chacon Cardoso classificou como “clandestina” a relação.

O colunista Gabriel Perline, do iG, publicou trechos da sentença que ainda cabe recurso, já que não se trata de uma decisão definitiva.

“Apenas com o narrado na inicial é possível concluir que o autor e o falecido tenham sido amigos, tenham mantido algum tipo de relacionamento amoroso, tenham até mesmo namorado, mas é impossível dizer, tanto que o próprio autor não diz, que fossem considerados um casal, que tivessem um relacionamento estável, público e duradouro, como se casados fossem e com o objetivo de constituir família”, diz um trecho.

“Ainda, e especialmente, a narrativa deixa claro que tudo teria ocorrido às escondidas, em absoluto respeito à privacidade do falecido, mas também sem chegar ao conhecimento dos familiares de Antônio Augusto (Gugu). O envolvimento clandestino, como se sabe, fora até mesmo do âmbito familiar das partes, não se amolda sequer em tese a uma união estável”, diz outro trecho da decisão.

Thiago se pronunciou

Ao jornal Extra, Thiago Salvático disse que vai recorrer da decisão. “Essa decisão foi dada pelo juiz sem sequer tramitar o processo, sem mesmo ouvir a família, testemunhas etc.. E, certamente, não seria dada assim se fosse um caso heterossexual”, disse.

“Então, vou recorrer para o Tribunal, ainda acredito na Justiça, e não é possível encontrar esse preconceito no Poder Judiciário em pleno 2023″, disse ele. No recurso que protocolarei, acho positivo que no Tribunal pelo menos todos da família serão ouvidos”, completou.

Vale lembrar que o chef de cozinha afirma ter tido uma relação de oito anos com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019.

