Thiaguinho abre temporada de 2023 com single ‘Delirante’

Foto: BS Fotografia

Thiaguinho começou o ano com novidades. O cantor lançou nesta sexta-feira (6) o single Delirante. A música não só abre a temporada de 2023 do artista como celebra o retorno da Tardezinha.

O projeto, criado há seis anos, retorna as estradas do país a partir de abril. Salvador, terra natal da atual namorada do artista, a ex-BBB Carol Peixinho, está no roteiro da atração.

“É uma música composta por artistas que admiro, alguns deles são parceiros de longa data. “Delirante” grudou na minha cabeça instantaneamente, é uma faixa que faz a gente querer dançar na hora e que narra um momento de leveza, de alegria. Me conquistou na hora”, disse ele em entrevista ao iBahia.

O Tardezinha vai passar por 25 cidades. Além de Salvador, o projeto vai receber o calor do público no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e muito mais.

Sobre o processo de gravação do novo clipe, ele destacou: “Gravamos o videoclipe no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro, espaço que foi palco da Tardezinha diversas vezes. Escolhemos esse local especial exatamente na intenção de relembrar o público do tipo de energia que queremos transmitir nos novos shows. Para acender a nostalgia de quem viveu esses momentos incríveis com a gente e dar um gostinho da Tardezinha para os que ainda vão comparecer”.

O carinho que Thiaguinho tem pela Bahia é difenciado. De acordo com o próprio artista, a “energia” dos baianos sempre o deixa ainda mais extasiado. “O público da Bahia sempre me recebe de braços abertos e energia lá em cima. Adoro me apresentar por aí e em breve estaremos juntos novamente, já temos um show muito especial marcado para o dia 20 de fevereiro, no Camarote Salvador”.

Aprendizados de 2022

2022 foi um ano especial para o artista. O ex-vocalista do Exaltasamba completou 20 anos de carreira e durante o bate papo fez um balanço do que deixou para trás e o que vale a pena dar continuidade no seu novo ciclo. “Um ano que fica marcado pela comemoração dos meus vinte anos de carreira, num show que me emocionou profundamente. Foi um ano de reflexão sobre a minha trajetória, muitos aprendizados, desafios… Enfim, saldo super positivo por aqui e entro em 2023 cheio de energia e vontade de trabalhar”.

Veja o clipe abaixo:

