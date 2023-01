Tia Má passa por cirurgia e tranquiliza fãs: ‘Cuidando da saúde’

Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Tia Má apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (23) para revelar que passou por uma cirurgia para retirada de pedras da vesícula.

Em publicação no perfil do Instagram, a jornalista Maíra Azevedo tranquilizou os amigos e fãs ao falar que está tudo bem e que ela segue em recuperação.

“Tinha uma pedra no meio do caminho… na verdade não era uma, eram várias (mais de 20) e o caminho era minha vesícula. Estava sentindo muitas dores e tinha dia que não conseguia comer”, iniciou.

“Pois bem, esse meu presente de aniversário tirei o que estava me incomodando e agora estou mais organizada para seguir celebrando. Aproveitar para agradecer ao médico @drbrunoduque que foi super atencioso, até mesmo quando me de um puxão de orelha reclamando da fora que estou (estava) cuidando da minha saúde! Agora tá tudo bem e já já volto com nossas lives!”, completou a atriz.

Tia Má ainda compartilhou algumas fotos na cama do hospital, além das pedras que foram retiradas da vesícula. Veja a publicação:

