Tiago Ramos nega reconciliação com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar

O ex-A Fazenda Tiago Rmaos resolveu esclarecer o status de relacionamento após as notícias que indicavam uma reconciliação com Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar.

Irritado em ser chamado de ex-namorado da mãe de Neymar, o rapaz desabafou após ter compartilhado fotos do ano novo em um cenário que parecia ccom a casa de Nadine.

“O povo me odeia tanto, que não consegue aceitar quem eu sou. Se eu não tenho nome pra ti, prazer TIAGO RAMOS, com muitos erros e diversos acertos. Vão procurar fazer amor e ser feliz, deixe meu jubileu à vontade”, escreveu.

O modelo ainda reforçou que não está em um relacionamento: “E outra, solteiro e p$to. Xau inveja”.

O rapaz está solteiro desde o fim do namoro com Nadine. Já a mãe de Neymar chegou a assumir um relacionamento com Rafa Talamaski, porém, colocou um ponto final no namoro em agosto de 2022.

