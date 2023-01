TIM apresenta experiência 5G no Festival de Verão 2023

Foto: Divulgação

Falta menos de 10 dias para o Festival de Verão 2023 e a TIM, patrocinadora oficial do evento, relevou que vai proporcionar uma verdadeira experiência 5G.

A nova tecnologia promete altas velocidades de navegação, baixa latência e mais pessoas conectadas. Na prática isso impacta na experiência do consumidor e possibilita diversas soluções para os mais diferentes setores da economia, principalmente em áreas como internet das coisas, realidade virtual e realidade aumentada.

No FV, a operadora de telefonia instalou várias infraestruturas 5G. Uma delas estará dentro de uma caixa plotada, que se mistura à cenografia do evento. Também foram instaladas pequenas antenas na estrutura do palco e do camarote.

“Trabalhamos cada área como uma microcidade, com estimativa de público e outros indicadores, para delimitar o espaço de cada antena e permitir a melhor experiência de uso, tanto no 5G quanto no 4G”, conta Fábio Avellar, Chief Revenue Officer da TIM.

A operadora destaca que haverá um aumento percentual significativo do tráfego de dados no evento e isso acontecerá em cima da rede 5G.

5G em novos bairros

Vale destacar que a ativação da nova tecnologia no evento é uma das novidades da companhia na cidade, que acaba de anunciar também a expansão da rede de quinta geração para novos bairros da capital, ampliando a sua cobertura 5G na cidade.

Para o usuário final, o 5G traz uma diferencial bem perceptível; A nova rede permite mais pessoas conectadas simultaneamente. “É comum, em locais com muita gente utilizando o celular ao mesmo tempo, uma certa dificuldade de conexão. Quem tem um aparelho 5G Festival de Verão não vai passar por isso. Além da alta velocidade e baixa latência da tecnologia, ela possibilita que mais pessoas estejam conectadas sem perda de qualidade do sinal”, explica Fábio Avellar.

Experiência 5G

No Festival, as pessoas poderão experimentar a realidade virtual através do óculo VR com experiência 5G. E ainda como parte da tecnologia, no palco haverá câmera 360 que vai permitir levar o público para cima do palco, por exemplo.

Isso comprova que, como outros setores da economia, o mercado de grandes eventos também tem muito a ganhar. O 5G vai possibilitar soluções que prometem mudar desde os modelos de transmissão até o planejamento para cobertura dos eventos. Confira alguns exemplos:

VR Streaming e Assentos Virtuais: a transmissão de grandes eventos não será mais a mesma. Além do incremento já comentado de maior velocidade e menor latência, a tecnologia promete uma experiência muito mais imersiva. Os serviços de VR streaming, com espectadores remotos adquirindo tickets virtuais para assistir a eventos à distância são exemplos. São, literalmente, “assentos virtuais”, que podem variar seu preço conforme a experiência de visualização permitida, por exemplo. O VR streaming utilizando câmeras 360º também amplificam a experiência do espectador e permitem a escolha de ângulos preferidos e diferenciados. Com uma câmera dessas no Palco do Festival, quem está vendo de casa pode decidir se quer acompanhar o baterista, o vocalista ou até mesmo a animação da plateia.

Banda conectada à distância e holografia: a sincronia entre os músicos é essencial para uma boa música. Então, tocar à distância, com aquele delay típico de transmissões ao vivo não é uma boa experiência. O 5G vem com o propósito de mudar isso. Com a baixa latência da nova rede é possível ter uma banda formada por pessoas em diferentes partes do mundo tocando ao mesmo tempo. A TIM já fez essa experiência, em 2019, na Casa 5G, em um evento em Minas Gerais. A holografia também é impulsionada pela nova tecnologia, com imagens tridimensionais virtuais de artistas em cima do palco. O recurso já foi utilizado muitas vezes, inclusive para trazer de volta aos shows artistas já mortos, como o rapper Tupac e Amy Winehouse.

Segurança e Gestão de Multidões: por meio do 5G e de soluções dotadas de inteligência artificial (IA), a segurança e a gestão do público em grandes eventos podem ser melhoradas e potencializadas. Desde análises para estimar os tempos de espera nos portões, banheiros e arquibancadas, até a utilização de sinalizações digitais que, por meio de aplicativos móveis, podem informar os espectadores quanto à densidade do público em tempo real, assim como fornecer dicas sobre as melhores maneiras de evitar multidões e de manter o distanciamento social.

Capacidade e confiabilidade: na era das redes sociais e transmissões ao vivo, ter uma conexão rápida em grandes eventos é requisito obrigatório para que os espectadores possam compartilhar suas experiências com outras pessoas. As redes 5G são projetadas para acomodar mais conexões e suportar frequências de ondas milimétricas que permitem taxas de transferência de dados consistentes. Assim, no local do evento, é possível prever o 5G dando aos fãs e todas as equipes de suporte e segurança do evento maiores capacidades e confiabilidade na comunicação.

Mobilidade Urbana: um grande evento exige um grande planejamento logístico, de transporte de cargas e pessoas. Ainda é cedo, mas – no futuro – o 5G será fundamental na revolução da mobilidade urbana no Brasil. A nova rede viabiliza a implementação de novas tecnologias embarcadas em metrô, trens, ônibus e carros, o que possibilita a conexão do ecossistema de transporte urbano por meio de inteligência artificial. Com isso, será possível a utilização dos veículos autônomos, elétricos e compartilhados de forma automatizada, permitindo ainda o controle de velocidade, dos semáforos, economia de energia e, principalmente, redução de congestionamentos.

