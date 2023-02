TIM está divulgando novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

A TIM é uma empresa de telefonia e possui quase 70 milhões de clientes atualmente. No Brasil, a companhia foi fundada em 1995 e sua sede está situada no Rio de Janeiro, além de contar com outras unidades espalhadas pelo país. A seguir, veja quais são as oportunidades disponíveis.

A TIM é uma das líderes no setor de telefonia no Brasil, contando com milhares de clientes ao redor do país. Além de ser referência no segmento pré-pago, a operadora possui a maior cobertura 4G do território, o que acaba atraindo usuários todos os dias.

Para que continue prestando seus serviços da melhor forma possível, a empresa contrata novos talentos todos os anos e, atualmente, possui mais de 10 mil funcionários operando em suas unidades.

Dentre os benefícios oferecidos pela TIM, podemos destacar auxílio academia, auxílio creche, celular funcional e day off no aniversário. Confira quais são as oportunidades disponíveis hoje:

Gerente Geral de Loja – Rio de Janeiro / RJ;

Consultor de Risco – Curitiba / PR;

Consultor de Vendas – Porto Alegre / RS;

Gerente de Vendas – Caxias do Sul / RS;

Consultor Relacionamento – Curitiba / PR;

Consultor Relacionamento (PCD) – Santo André / SP;

Consultor de Vendas (PCD) – Belo Horizonte / MG;

Consultor de Vendas Tecnológico – Porto Alegre / RS;

Banco de Talentos (Pessoas 45+) – Brasil;

Banco de Talentos (Pessoas negras) – Brasil;

Banco de Talentos (LGBTI+) – Brasil.

Como se candidatar

A TIM possui inúmeras unidades espalhadas pelo território brasileiro, que abrem novas vagas de emprego com frequência. Para participar do processo de seleção, é preciso mandar o currículo através da internet, diretamente no site de recrutamento.

Para ter acesso a lista completa de vagas e se candidatar, basta entrar no site 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.