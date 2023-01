Timbalada anuncia data do último ensaio antes do Carnaval

Foto: Mateus Ross

A Timbalada já tem data para subir ao palco do Candyall Guetho Square em seu último encontro antes do Carnaval. A banda se apresenta com o Ensaio de Verão no dia 22 de janeiro, com um show que promete ficar marcado no coração dos timbaleiros, assim como foi os dois últimos.

O público poderá conferir um show com mais de 3 horas e meia de duração, e um repertório que traz toda história e ancestralidade do grupo. Entre as canções estão os clássicos como ‘Minha História’, ‘Margarida Perfumada’, ‘Toneladas de Desejo’, e as novidades, como ‘Viva La Vida’.

“Cada show que fazemos ali é único e especial. A conexão que criamos com o público muda a cada novo ensaio, é realmente muito bom estar onde tudo começou”, comentou Denny.

Após receber nomes como Claudia Leitte, Durval Lelys, Carlinhos Brown, Olodum, Xanddy Harmonia e João Gomes, e esgotar ingressos em menos de um dia de vendas, Buja espera continuar com o sucesso na quarta edição da festa.

“É uma alegria sem tamanho saber que nossos ensaios estão esgotando os ingressos em tão pouco tempo, é sempre um prazer enorme sentir a energia do Guetho e de toda a nação timbaleira”, afirmou o cantor.

Os ingressos estão disponíveis para venda na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br e custam a partir de R$ 150.

SERVIÇO

Ensaio da Timbalada

Quando? 22 de janeiro, a partir das 17 horas

Onde? Candyall Guetho Square

Quanto? A partir de R$ 150; Ingressos na Loja do Bora Tickets

