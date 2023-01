Timbalada faz participação especial com Márcio Victor

Foto: Lucas Sales

Márcio Victor receberá a Timbalada para uma participação especial durante o Ensaios do Psirico. O evento será realizado no dia 2 de fevereiro no bairro Santo Antônio Além do Carmo.

O evento começa a partir das 19h e terá a sua última edição no dia de Iemanjá. “Márcio é um irmão de longas datas. Um percussionista que eu admiro e acompanho desde sempre. Vai ser muito massa poder dividir o palco com ele e sentir a energia do Psirico. O Psirico é uma banda que tem uma batida percussiva muito marcante, assim como a Timbalada. Esse encontro será mais do que especial e eu estou muito feliz em poder dividir o palco com Márcio”, pontua Buja Ferreira.

Com o início da sua história na Timbalada, Márcio Victor vibrou por esse encontro. “A minha história se mistura com a da Timbalada. Tenho muito carinho e gratidão, faz parte da minha formação! Eu e Deny já bagunçamos muito quando tocávamos juntos, e hoje tenho Buja como um grande irmão da música, supertalentoso. Vamos coroar esse ensaio com uma energia única”, completou o multi intrumentista.

A abertura dos portões está marcada para às 19h e os ingressos estão à venda na plataforma Sympla a R$ 80 (pista) e R$ 120 (área vip).

SERVIÇO – Ensaios do Psi

Atração: Psirico | Timbalada (participação)

Local: Área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo – Salvador (BA).

Data: Quinta-feira, 02 de fevereiro.

Abertura dos Portões: 19h

Ingressos: Sympla

Valores: R$ 80 (pista) e R$ 120 (área vip) + taxa

Classificação: 16 anos

