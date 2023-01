Tina e Domitila se exaltam após ‘Jogo da Discórdia’

Foto: Reprodução / TV Globo

Tina e Domitila exaltaram os ânimos após o primeiro ‘Jogo da Discórdia’ da temporada’. Na dinâmica, os brothers tiveram de eleger duplas que tiveram mais ou menos sintonia. A produção do reality show inovou e fez o game durante na noite de terça-feira (17).

As duas trocaram farpas após escolherem suas respectivas duplas como “menos sintonia”. Tina não curtiu ter recebido a plaquinha e tirou satisfações com a colega de confinamento.

Domitila Barros revelou que gostaria de se aproximar de MC Guimê, mas que Tina estaria atrapalhando essa aproximação

“Você verbalizou que conseguia olhar na cara de todo mundo aqui na casa e não conseguiu [olhar para a minha] me machuca e você está em meu radar”, disparou Tina.

“Independente da dupla, você está no meu radar. Se a gente tiver que tomar uma decisão como dupla, eu vou conversar com meu parceiro, acho que ele não conseguiu falar muito da conexão que teve com vocês. É isso”, concluiu a angolana. Veja o vídeo abaixo:

Uma leve faísca entre Tina e Domitila. Tina disse que a outra sister está no radar dela de votação. #BBB23 pic.twitter.com/pLiqkWDXit — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2023

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.