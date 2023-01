Tina e MC Guimê são eliminados da prova de imunidade

Foto: Gshow

A dupla Tina e MC Guimê foi a primeira dupla eliminada da prova de imunidade Globoplay, disputada na noite desta segunda-feira (16).

A dinâmica consiste em apertar um botão após a contagem de 5 segundos assim que identificar uma produção Globoplay. A dupla mais rápida ganha o privilégio de descansar no sofá, enquanto as outras entram em um cubículo que ao longo do jogo pode sofrer com vento forte, e água.

MC Guimê e Tina foram eliminados por queimarem a largada, apertando o botão antes dos 5 segundos.

A dupla vencedora além da imunidade, conquista 10 mil reais e 10 anos de assinatura Globoplay, enquanto as duas primeiras eliminadas são vetadas da prova do líder.

Faltando poucos segundos para sair do ao vivo, a dupla Cristian e Marvvila também perdeu a oportunidade de disputar a prova do líder. Por descuido de Cristian, o botão acabou sendo apertado antes da hora, queimando a largada.

