Titanic será relançado nos cinemas em comemoração de 25 anos

Foto: Divulgação

“Titanic” vai ser relançado nos cinemas em comemoração aos 25 anos do lançamento original do filme. A reexibição acontece em 3D e remasterizada em 4K, chega aos cinemas brasileiros em 9 de fevereiro.

Para o relançamento, um novo trailer e pôster foi publicado nas redes sociais da 20th Century Studios, estúdio responsável pelo filme. Veja:

Lançado em 1997, “Titanic” acompanha a história dos amantes Rose e Jack durante a viagem em um navio, que deu origem ao título do longa, e que afundou em 1912. Dirigido por James Cameron, o mesmo de “Avatar”, o longa foi um sucesso de bilheteria na época, faturando US$ 2.2 bilhões nas bilheterias mundiais, mantendo-se até hoje a terceira maior da história.

O filme é até hoje um dos maiores vencedores do Oscar, com 11 estatuetas no total, incluindo melhor filme.

