Tite assina rescisão e encerra ciclo na Seleção após seis anos

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite rescindiu o contrato com a seleção brasileira nesta terça-feira (17) após seis anos e meio. Era conhecido desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Croácia, nas quartas de final, que o técnico não seguiria na seleção.

Com Tite, que teve a companhia do empresário Gilmar Veloz, deixam também a seleção brasileira mais membros da comissão técnica fixa. São eles: os três auxiliares, Cleber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi. Mais os analistas de desempenho Thomaz Araujo e Bruno Baquete.

“Aqui é o Adenor falando. Quero agradecer aos atletas, aos funcionários, a vocês da imprensa, com quem pode ter havido divergências de opinião, mas sempre houve respeito”, disse o treinador.

Resumo de Tite na Seleção:

81 jogos

60 vitórias

15 empates

6 derrotas

174 gols marcados

30 gols sofridos

Aproveitamento: 80,2%

Título: Copa América 2019

Campanhas:

primeiro colocado em duas Eliminatórias (2018 e 2022), sem perder uma partida

Copa do Mundo 2018: 6º lugar

Copa do Mundo 2022: 7º lugar

Copa América 2019: 1º lugar

Copa América 2021: 2º lugar

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.