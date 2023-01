Tomate, Jau, Filhos de Jorge fazem shows gratuitos em Salvador

Foto: Reprodução/ Divulgação

O Festival do Parque irá levar música, oficinas, feira de artesanato, contação de histórias e muita diversão para o Parque da Cidade de Salvador, no Itaigara, no mês de janeiro, tudo isso de forma gratuita para o público.

O projeto estreia no dia 7 de janeiro e vai até o dia 22 de janeiro, sempre aos sábados e domingos com uma vasta programação para baianos e turistas. Entre as atrações musicais escaladas para participar do evento estão Tomate, DH8, Tio Paulinho, Os Autorais, Filhos de Jorge, Jau e Bailinho de Quinta.

De acordo com a organização do evento, o Festival visa atender a todos os públicos, inclusive aqueles com necessidades especiais. Desta forma, o local contará com espaços específicos para portadores de deficiência física, além de experiências únicas com esculturas táteis, e intérpretes de libras disponíveis para acompanhar o público com deficiência auditiva nas diversas atividades.

“Estamos proporcionando uma ocupação cultural como nunca vista em Salvador, serão 9 dias de atividades, contratando dezenas de profissionais e oferecendo uma programação gratuita e para toda a família”, afirma Márcia Mamede, produtora executiva do evento.

O evento conta com patrocínio da Claro, apoio da Prefeitura de Salvador e da Secretaria da Cultura do Estado. Confira a programação:

Foto: Divulgação

Shows de Tio Paulinho, DH8 e Tomate

Feira de Artesanato e contação de história com a equipe do Grupo Casinha de Brinquedos no Bosque Jacarandá.

Foto: Divulgação

Shows de Tio Paulinho, Autorais e Filhos de Jorge

Terça-feira (17) e Quinta-feira (19)

Oficina de economia criativa, em parceria com o coworking público COLABORE, dentro do Parque da Cidade.

Foto: Divulgação

Contação de história com o Grupo Casinha de Brinquedos, Feira de Artesanato e apresentações de grupos de percussão.

Foto: Divulgação

Shows de Tio Paulinho, Bailinho de Quinta e Jau.

