Tomate se emociona em retorno aos palcos em Salvador

O Parque da Cidade, em Salvador, foi palco do primeiro show do cantor Tom Kray, o Tomate, na capital baiana, após quase três anos sem se apresentar na cidade que o projetou para o Brasil.

Atração do Festival do Parque, que no último domingo (8), movimentou o espaço público da capital com atrações para todos os gostos e idades, Tomate não conteve a emoção ao ver e ouvir o público animado com o retorno.

“Cara, a voz não saiu nem direito. O que é isso velho? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, de estar dividindo essa energia com vocês. Eu preciso disso mais do que vocês”, disse em um dos momentos do show.

Nas redes sociais, Tomate fez um agradecimento especial aos fãs. O último encontro do artista com o público soteropolitano tinha sido em 2020, no desfile do Bloco Fissura.

“Agradeço a todos aqueles que nunca me abandonaram. Estou muito grato por todo o apoio que recebi na volta de hoje ao palco. É incrível poder voltar a fazer o que eu amo, com as pessoas que sempre estiveram ao meu lado. É como se eu tivesse recuperado a minha essência. Entendi que, com as pessoas certas, tudo vale a pena. A gratidão que sinto por todos vocês é imensa. Gratidão por me ajudarem a encontrar o meu caminho. Vocês são meu Farol”, escreveu.

Além desta apresentação no Parque da Cidade, o público poderá conferir Tomate em outros momentos, como na participação que fará no show A Melhor Segunda, de Xanddy, no próximo dia 16 de janeiro, além do show no Saulo, Som e Sol, que acontecerá no dia 12 de fevereiro.

Já o Bloco Fissura está confirmado para desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Os abadás já estão à venda nos sites Quero Abadá, Central do Carnaval e Folia Bahia.

