Tony Salles diverte ao dar banho de mangueira em Scheila: ‘Seu bombeiro chegou’

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que Tony Salles entrou de vez no personagem da sua nova música “Bombeiro” e chegou a dar um banho de mangueira em Scheila Carvalho.

O momento foi publicado no perfil oficial da eterna morena do Tchan e mostrava Scheila fazendo a coreografia da nova aposta para o verão do maridão.

No meio da dança, Tony Salles apareceu de surpresa dando um banho de mangueira na musa. O momento divertiu os internautas que aprovaram a brincadeira.

“Chamou, o bombeiro chegou”, brincou uma seguidora. “Arrasou na coreografia”, elogiou outro conta. “Casal perfeito. Essa mulher sempre arrasando”, disse mais um perfil.

Vale lembrar que o cantor do Parangolé já falou sobre a inspiração para a música: “Bombeiro tem a cara do Carnaval! Não vejo a hora de ver a galera atrás do trio curtindo e pulando muito com nosso hit! É uma música muito dançante, que resgata a magia da galera fantasiada nas ruas, com coreografia marcante e com certeza será o hino do nosso verão”

Veja o vídeo:

