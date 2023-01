Topmind recruta profissionais para o preenchimento de 70 vagas de emprego

A Topmind está recrutando profissionais para o preenchimento de 70 vagas de emprego neste início de ano. A empresa de tecnologia da informação oferece oportunidades para diferentes áreas e funções – todas com foco em TI — em todo o país.

Há vagas para atuação nos setores de Desenvolvimento de Sistemas, Segurança Digital, Análise de Infraestrutura, Engenharia de Dados e Data Science. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está em franca expansão e busca potencializar o trabalho de clientes na era digital em diferentes partes da América Latina.

Dentre as funções disponíveis, destacam-se os cargos de Engenheiro de Dados, Arquiteto de Soluções, Cientista de Dados, Consultor SAP, Analista de Segurança da Informação, Desenvolvedor JAVA e Especialista em Análise de Dados, além de posições para a área de Suporte e Gerenciamento de Projetos, com foco em Infraestrutura, Suporte e Processos.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas é importante notar que a empresa busca pessoas com perfil analítico e capacidade para resolução estratégica de problemas, trabalho em equipe e bom relacionamento interpessoal. Em algumas oportunidades, também é exigido conhecimento avançado em inglês.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, além da possibilidade de crescimento dentro de uma empresa que tem expandido suas operações no Brasil e nas Américas Latina e do Norte. Os contratados poderão trabalhar tanto na modalidade híbrida, como em home office, em modelos que vão desde contratos temporários, com possibilidade de prorrogação, até posições fixas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da Topmind no LinkedIn ou o site www.topmind.com.br/trabalhe-conosco, onde estão disponíveis mais informações sobre os requisitos exigidos e a lista completa das vagas abertas.