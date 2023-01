Torcedora da da dupla Fla-Flu, Griphao canta música do Vasco

Foto: Reprodução / Multishow

A preferência clubística de Bruna Griphao, participante do Big Brother Brasil 23, tem deixado o público confuso. Após o Gshow divulgar que ela torce simultaneamente para Flamengo e Fluminense, a atriz cantou uma música da torcida do Vasco no final da primeira festa do reality, na madrugada desta quinta-feira (19).

Quando o DJ da festa começou a tocar “Anna Júlia”, sucesso dos Los Hermanos, a atriz de 23 anos cantou a versão vascaína da canção. Surpreso, o Fred, do Desimpedidos, questionou se Bruna torcia para o Vasco. A atriz, então, fez um sinal positivo com a cabeça e fez a mesma pergunta ao apresentador, que retrucou dizendo que é Palmeirense.

Nas redes sociais, os administradores da página de Bruna compartilharam o vídeo do momento e brincaram: Deixando a adm completamente perdida após ter falado pro @gshow que torcia pelo Fluminense e pelo Flamengo, Bruna dispara às 05h20 da manhã “VASCO DA GAMAAAAAAA!”

Além de cantar a música do Vasco, Griphao também protagonizou um dos primeiros beijos da edição, ao ficar com Gabriel. Antes da festa, a atriz havia dito que não beijaria ninguém na casa.

