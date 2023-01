A empresa TOTVS abriu diversas oportunidades de empregos para algumas regiões do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro. Veja, a seguir, quais cargos estão disponíveis e saiba como se candidatar nas oportunidades oferecidas.

TOTVS abre 91 vagas de emprego pelo Brasil

A TOTVS é a fusão da Logocenter e da Microsiga e atualmente assume a liderança no setor de tecnologia e ERP no país. Trata-se de uma empresa de origem brasileira que é especializada em software e leva soluções inovadoras e tecnológicas para as empresas e seus clientes.

A empresa oferece uma estabilidade através de carteira assinada, além de vários benefícios e um ambiente de trabalho dinâmico onde seus colaboradores podem se desenvolver e mostrar seus talentos. Confira a seguir quais vagas estão disponíveis, os locais de atuação e como se candidatar.

Executivo de Soluções de Negócios – Ribeirão Preto/SP;

Analista de Atendimento Pleno – Minas Gerais;

Desenvolvedor Net Pleno – Belo Horizonte/MG;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro;

Agente de Prospecção de Negócios – São Paulo;

Especialista de Desenvolvimento Cloud – São Paulo;

Assistente de Serviço – São Paulo;

Coordenador de Serviços – Rio de Janeiro;

Analista Júnior de Caixas e Bancos – São Paulo;

Especialista de Soluções de Manufatura – São Paulo;

Desenvolvedor Back End – Joinville/SC;

Analista de Planejamento Financeiro Pleno – São Paulo.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas oportunidades disponíveis, devem acessar o site 123 empregos e enviar um currículo atualizado para o análise da companhia.

