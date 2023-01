A TOTVS está com mais de 120 oportunidades de empregos abertas em algumas regiões do país como Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outras. Confira a seguir os cargos disponíveis, os locais de trabalho e tudo referente a seleção de candidatos.

TOTVS abre mais de 120 empregos pelo Brasil; veja os cargos

A TOTVS é líder brasileira no setor de tecnologia e ERP. A empresa é 100% nacional e especialista em software, levando soluções eficientes e tecnológicas para diversas empresas do Brasil. Trata-se de uma companhia que impacta o dia a dia de milhões de pessoas através de suas atividades e contribui para o crescimento de mais de 40 mil empresas em todo o mundo.

Nesta data, a contratante disponibilizou novos empregos para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir, os cargos divulgados.

Assistente ADM (Exclusivo PCD)- Belo Horizonte/MG;

Executivo de Soluções de Negócios Jr – Vitória/ES;

Gerente de Soluções de Negócios (Setor Público) – São Paulo;

Agnt. de Prospecção de Negócios – Brasil;

Anls. de Planejamento Financeiro Pleno – São Paulo;

Senior Product Owner – Brasil;

Coord. de Gestão Comercial – São Paulo;

Estágio no setor de Customer Success – Rio de Janeiro;

Especialista de Produto – Goiás;

Assistente de Relações Humanas – São Paulo.

Como se candidatar

Para realizar a inscrição e participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar um currículo através do link publicado no site 123 empregos.

