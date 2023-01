Tráfego de veículos é desviado na BR-324 para obras do mêtro

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O fluxo de carros entre o km 619 e km 621 da BR-324 será desviado temporariamente a partir das 20h desta quinta-feira (19) até às 5h de sexta (20).

O desvio no fluxo de veículos para a via marginal será feito para dar continuidade a expansão do metrô de Salvador. Uma passarela de pedestre, Estação Campinas, próximo à Brasilgás será instalada no local.

As alterações ocorrerão nos dois sentidos da rodovia e estarão sinalizadas no trajeto. Durante a operação, Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) indicarão os desvios.

