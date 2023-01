Trânsito é bloqueado em trecho do Lucaia para obras do BRT

Foto: Reprodução / Google Street View

Devido às obras do BRT, o tráfego de veículos sentido Rua Conselheiro Pedro Luís (Rio Vermelho) para a Avenida Vasco da Gama estará bloqueado sob o elevado da Lucaia a partir de quinta-feira (19). A previsão é de que o bloqueio seja mantido por três semanas. O fluxo no sentido oposto, ou seja, da Vasco para a Conselheiro Pedro Luís, não será afetado.

Diante disso, a alternativa para os condutores que estiverem na Rua Conselheiro Pedro Luís, com destino à Vasco da Gama, é utilizar a Rua Lucaia. De lá, os motoristas devem passar pela Avenida Juracy Magalhães Jr., de onde podem fazer o retorno em frente ao Mercado do Rio Vermelho.

Foto: Divulgação/Secom

Ainda nesta quarta-feira (18), o fluxo de veículos nos viadutos que integram o Complexo Viário Rei Pelé foram liberados. Nesse sentido, os carros que saírem da Rua Lucaia para acessar a Avenida Anita Garibaldi poderão usar esses elevados.

Esse novo caminho elimina a necessidade de sinaleiras que haviam na região, bem como do retorno na Avenida Vasco da Gama.

Transporte público

Os itinerários das linhas de transporte público que passam pelo local não sofreram alterações. As linhas provenientes da Lucaia, sentido Avenida Garibaldi, permanecerão acessando a Vasco da Gama e retornando nas imediações do Walmart. O mesmo vale para linhas que trafegam utilizando a Rua Conselheiro Pedro Luís para acessar a Avenida Juracy Magalhães.

Entretanto, as linhas que vem do Rio Vermelho com destino à Vasco da Gama deverão acessar a Avenida Juracy Magalhães e retornar pelo Vale das Pedrinhas. Durante o período de bloqueio, a população deverá usar os pontos já regulamentados para embarque e desembarque. Para ajudar a orientar os usuários, agentes trânsito e transporte estarão pela região.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.