Transmissão da Prefeitura de Penedo da Festa do Bom Jesus alcançou 75 mil visualizações

Secom PMP

Se você não foi aos shows da Festa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo certamente assistiu as apresentações, em tempo real.

A transmissão ao vivo realizada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) durante as três noites de animação na arena e também da procissão terrestre e fluvial chegou a praticamente 75 mil visualizações (74.976).

Com qualidade excelente de imagens, a programação artística que atraiu cerca de 70 mil pessoas para cada noite na arena foi vista por internautas de diversas cidades, inclusive residentes em outros países (Estados Unidos, Portugal e Canadá).

Os shows transmitidos pelo YouTube aumentaram o número de inscritos no canal oficial da Prefeitura de Penedo. Cerca de duas mil assinaturas foram realizadas no período de 05 a 08 de janeiro.

Quem quiser rever os shows e a procissão, basta clicar aqui

A cobertura realizada pela Secom do governo Ronaldo Lopes também gerou mais de 14 mil visualizações no portal oficial da Prefeitura de Penedo, com acesso registrado nos Estados Unidos, Irlanda, França, Portugal, Suécia, Canadá, Alemanha, Hungria, Indonésia, Paraguai, China, Reino Unido, Itália, Holanda e Nova Zelândia.

“Esse trabalho da gestão Ronaldo Lopes é muito importante porque leva a Festa de Bom Jesus, os shows e a procissão, para as pessoas que não moram em Penedo e quem reside em nossa cidade, mas por qualquer motivo não pode ir aos locais da programação artística e religiosa”, afirma o gestor da Secom, Kim Emmanuel.

Instagram

O Instagram da Prefeitura de Penedo também bombou, com 96,8 mil visualizações durante os quatro dias da melhor festa de Bom Jesus de Penedo, conteúdos que geraram mais de 14 mil engajamentos e crescimento em seguidores.

Além da cobertura jornalística, transmissões ao vivo e produção de conteúdo para as redes sociais, a Prefeitura de Penedo investiu na divulgação prévia da Festa de Bom Jesus dos Navegantes.

O anúncio aconteceu por meio de emissoras de rádios, por meio de spots e entrevistas, e também com uso de outdoors em Penedo, Coruripe, Maceió, São Miguel dos Campos, Arapiraca e nas cidades sergipanas de Neópolis e Laranjeiras.

As notícias institucionais também foram reproduzidas em sites de Penedo e de outros municípios, pautando veículos da mídia alagoana para o maior evento do calendário anual de Penedo e gerando mídia gratuita para a cidade histórica e a Festa de Bom Jesus.

Texto Fernando Vinícius