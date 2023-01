Travessia Salvador-Mar Grande conta com oito embarcações neste domingo

Foto: Divulgação / Astramab

A travessia marítima Salvador-Mar Grande registra um fluxo tranquilo nas primeiras horas de 2023. O serviço, que opera em esquema especial para atender as demandas das festas de final de ano, prevê um aumento na movimentação a partir das 13h, quando os passageiros se deslocam das ilhas para a capital, e vice-versa.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, os passageiros contam com oito embarcações neste domingo e saídas de meia em meia hora, com a possibilidade do tempo de espera ser reduzido quando o fluxo de passageiros exige, para 15 minutos.

O sistema funcionará até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h, no sentido inverso.

A Astramab ainda alerta para as condições de navegação, que registra mar calmo e ventos fracos. Em Vera Cruz e Itaparica, os dois municípios da Ilha, a manhã é de sol forte, com a temperatura máxima podendo chegar a 30 graus.

Os catamarãs que operam entre Salvador e Morro de São Paulo também atendem sem restrições, e contam com quatro horários para os usuários. A previsão é que todos os catamarãs deixem hoje o Terminal de Morro de São Paulo com lotação completa. A última saída, da capital para Morro acontece às 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo para Salvador será às 15h.

