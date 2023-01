Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa neste domingo (22)

Foto: Divulgação / Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa na manhã deste domingo (22), por causa da maré baixa. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço está paralisado desde às 8h e será normalizado até às 10h30.

Desde a última quinta-feira (19), a travessia tem enfrentado problemas por causa da maré baixa prolongada, o que impede a atracação das embarcações no Terminal de Ver Cruz, na Ilha de Itaparica. Ainda por causa disso, hoje a última saída do Terminal Náutico, na capital, será às 18h30. O último horário, que seria feito às 19h30, está cancelado.

Quando for retomado às 10h30, a Travessia Salvador-Mar Grande estará operando com oito embarcações, com horários de saída de meia em meia hora ou de 15 em 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros nos terminais.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os catamarãs da Travessia Salvador e Morro de São Paulo operam normalmente neste domingo, disponibilizando quatro horários para os usuários. Do Terminal Náutico, em Salvador, o primeiro catamarã zarpou às 9h e depois ocorrem saídas às 10h30, 13h e, a última, às 14h30.

Já do Terminal de Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai também às 9h e os horários seguintes ocorrem às 11h30, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 149,61 de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 138,71, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Passeio às Ilhas

Com procura muito boa pelos baianos e visitantes, as escunas de turismo estão saindo desde às 8h, do Terminal Náutico, para o tradicional “Passeio às Ilhas”. As embarcações cumprem, no roteiro, paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.