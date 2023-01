Travessia Salvador-Mar Grande opera com 8 embarcações neste domingo

Foto: Divulgação

O serviço de travessia Salvador-Mar Grande opera com oito embarcações neste domingo (15), devido à alta procura dos passageiros pelas praias das ilhas.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), até o momento, o embarque ocorre sem filas tanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, como no Náutico da Bahia, na capital.

A Astramab indica, no entanto, que no Terminal Náutico, o fluxo de passageiros é maior devido ao embarque de usuários para as praias da Ilha.

As saídas estão aconteccendo de meia em meia hora, e caso o fluxo de passageiros aumente, passa para a cada 15 minutos. O sistema funcionará até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h, no sentido inverso.

Na travessia feita de Salvador para Morro de São Paulo, os catamarãs também irão atender sem restrições, com três horários disponíveis, 10h30, 13h e, a última, às 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo para a capital, os horários seguintes ocorrem às 11h30, 14h30 e 15h.

