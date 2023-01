TRE-BA abre matrículas para estágios de níveis médio e superior

Foto: Reprodução / Google Street View

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) abriu as inscrições para estágios remunerados de níveis médio e superior. As vagas são para atuação imediata e também cadastro reserva. Para participar, os candidatos devem efetuar o cadastro no site da Super Estágios até às 16h do dia 23 de janeiro.

De acordo com o Edital TRE-BA Nº 139/2022, para as vagas de nível médio, o estudante terá direito à bolsa estágio no valor de R$ 600. Quanto às vagas de nível superior, a bolsa estágio ofertada será no valor de R$ 900.

Será disponibilizado ainda outros benefícios, como auxílio-transporte – na proporção de duas tarifas do transporte público coletivo municipal de Salvador por dia útil do estágio.

As provas do processo seletivo serão aplicadas entre os dias 30 e 31 de janeiro e o resultado final será divulgado no dia 14 de fevereiro, a partir das 17h. A prova será objetiva e online, de caráter classificatório e eliminatório, com 25 questões entre língua portuguesa e conhecimentos gerais – informática, raciocínio lógico e atualidades.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado ou não, a critério do TRE-BA.

Requisitos

Os candidatos deve ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e estar matriculado e frequentando o curso de nível médio ou superior em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

É preciso ainda ter disponibilidade para estagiar em regime de quatro a seis horas diárias, limitado a 20 horas semanais, ter idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do TCE, ser brasileira ou brasileiro, estrangeira ou estrangeiro, desde que, observado este último, tenha visto temporário de estudantes, na forma da legislação aplicável.

Para estudantes de nível superior é necessário ter cursado o mínimo de 50% da grade e não estar matriculado no último semestre do curso.

O estágio terá duração de 20 horas semanais e as atividades serão realizadas dentro do horário de funcionamento oficial da Secretaria do Tribunal, segunda a quinta-feira pela tarde e sexta-feira pela manhã. Acesse aqui o edital completo.

