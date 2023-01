TRE DF recua e anuncia que pretende aderir ao edital unificado; saiba mais!

O concurso unificado pode ter a presença do TRE DF ( Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal). Antes o órgão tinha negado, agora passou a considerar a decisão.

Para o TRE do Distrito Federal, as oportunidades serão para formação de cadastro reserva, uma vez que as vagas serão oferecidas após futuras aposentadorias ou exoneração de servidores.

Declaração do TRE DF

Em nota, o órgão disse:

” A chefia da Seção de Seleção, Lotação e Avaliação de Desempenho (SESAD) deste Tribunal informou que o TRE-DF pretende aderir ao concurso do TSE. Quanto ao quantitativo de cargos a serem providos ainda não sabemos precisar, uma vez que as vacâncias deverão ocorrer de futuras aposentadorias ou exoneração de servidores para posse e exercício em outro cargo público, que ocorrerão à época do concurso. Em razão disso, as vagas do concurso para TRE-DF provavelmente deverão ser destinadas a um cadastro reserva”

A preparação do certame unificado vem sendo estudado desde 2021. O edital funciona na seguinte forma: Um mesmo documento oferta vagas para os órgãos que previamente manifestaram interesse em ofertar oportunidades.

Concurso TSE Unificado – lista de TREs

Além do TSE, 25 Tribunais Regionais Eleitorais demonstraram interesse no certame. Confira a lista abaixo:

TRE SC

TRE PI

TRE CE

TRE RJ

TRE SP

TRE MT

TRE TO

TRE RO

TRE SE

TRE PB

TRE MS

TRE GO

TRE MG

TRE ES

TRE AC

TRE RS

TRE MA

TRE AL

TRE RN

TRE AP

TRE PR

TRE AM

TRE BA

TRE RR

TRE PE

A Portaria TSE nº 328/2021 afirma que serão analisadas as disponibilidades orçamentárias para realização do certame e quantidade de vagas.

O último edital unificado aconteceu em 2006 e ofertou mais de 800 vagas. As oportunidades foram para os seguintes órgãos:

Tribunal Superior Eleitoral – 280 vagas;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre – 6 vagas;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – 435 vagas;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – 56 vagas;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima – 24 vagas.

De responsabilidade da Cebraspe, as vagas foram para os cargos de técnico judiciário (então de nível médio) e analista judiciário (nível superior).