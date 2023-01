Três pessoas ficam feridas após atropelamento em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (5), após serem atropeladas por um veículo na região da Rótula do Abacaxi, bairro de Vila Laura, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 06h20.

O motorista não apresentou Carteira de Habilitação (CNH). Mas, permaneceu no local e solicitou socorro para as vítimas. Ele foi encaminhado por policiais militares para a Central de Flagrantes, que funciona no Complexo de Delegacia dos Barris.

As vítimas tiveram ferimentos e escoriações em diversas partes do corpo, mas não correm risco de morte. Todas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (Salvar).

O carro de passeio, que bateu em uma mureta de proteção de um supermercad atacadista, envolvido no acidente ficou bastante danificado e teve o para-brisa totalmente quebrado.

Foto: Reprodução / TV Bahia

