Três pessoas são mortas a tiros em colheita no sul da Bahia

Foto: Valesca Lippel / TV Santa Cruz

Três pessoas morreram e uma ficou ferida, na madrugada desta quarta-feira (25), em um ataque registrado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil e do g1 bahia, as vítimas estavam em uma colheita na Estrada de Mutuns, quando foram surpreendidas por homens armados.

O homem, que ficou ferido, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Cristo, na mesma cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A Polícia Militar (PM) também foi acionada, mas apesar das rondas na regiãp nenhum suspeito foi localizado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi ao local do crime para realizar a perícia e fazer a remoção dos corpos das vítimas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

