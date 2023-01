Treta com gravadora fez Ludmilla regravar sucesso que tinha com Marvvila

Foto: Reprodução / Redes sociais

A ex-‘The Voice Brasil’ e atual participante do ‘BBB 23’, Marvvila e a cantora Ludmilla tem uma treta em aberto. É que a dona do ‘Numanice’ apagou um feat com a artista emergente por causa de uma birra com a gravadora Warner Music.

A esposa de Brunna Gonçalves regravou a canção “Não É Por Maldade” com o cantor Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto. A música, que possui mais de 50 milhões de visualizações no Youtube é um dos sucessos do primeiro “Numanice” gravado no Rio de Janeiro. Veja as duas versões da música abaixo:

Conheça mais sobre Marvvila

Natural de Bento Ribeiro, subúrbio carioca, Kassia Marvila, é cantora e já teve uma experiência em reality show da Globo.

A artista garantiu uma vaga na quinta temporada do The Voice Brasil, e após o reality musical se tornou a sensação do pagode.

A carioca deu início na vida musical através da igreja evangélica. Aos nove anos, gravou o primeiro CD no segmento gospel, com o apoio da família.

A paixão pelo pagode surgiu na adolescência, e deu a Marvvila a oportunidade de crescer na área até conseguir a oportunidade no reality global. Em 2020, após a passagem pelo The Voice, Marvvila assinou contrato com a Warner Music BR e em seu primeiro DVD conseguiu reunir grandes nomes do pagode.

Entre as parcerias feitas por Marvvila estão: Belo, Sorriso Maroto, Dilsinho, Xande de Pilares e Di Propósito, Rebecca, PK e MC Don Juan. A cantora também foi convidada por Péricles para participar do projeto audiovisual do ex-Exaltasamba com a canção ‘Nosso Amor Quer Paz’.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

Neste ano, o programa irá pagar o maior prêmio da história do reality show e contará com surpresas nas dinâmicas da casa, incluindo mais privilégios para o líder e um verdadeiro leilão em busca de um poder que promete movimentar o jogo.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.