TRISTE NOTÍCIA para quem tem carteira assinada

O novo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já se pronunciou quanto as suas intenções na pasta para este ano. A princípio, ele trará uma série de medidas com o objetivo de gerar mais empregos. Marinho ainda utilizará o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como instrumento de investimento.

Além disso, o ministro ainda informou que todas as mudanças serão negociadas, afirmando que os brasileiros não devem temer as novas alterações. No entanto, durante suas falas, Marinho destacou que uma de suas propostas é acabar com o atual saque-aniversário do FGTS.

Saque-aniversário vai acabar?

Em sua declaração, o Ministro do Trabalho afirmou que deverá sugerir o fim do saque-aniversário do FGTS. Atualmente, a modalidade atende um pouco mais de 28 milhões de trabalhadores. Todavia, ele não informou como fará isso e qual é o seu objetivo com a extinção da modalidade.

Tendo ainda em pauta o FGTS, Marinho pontuou que o Fundo de Garantia possui dois objetivos claros. O primeiro é de incentivar ao investimento, no caso da habitação, e o segundo é criar uma poupança para o trabalhador, que poderá utilizar e, casos de desemprego, por exemplo.

Neste sentido, quando os trabalhadores sacam uma parcela do FGTS todos os anos em seu aniversário, uma parte importante dos recursos guardados no Fundo de Garantia é comprometida. Desse modo, quando o titular precisar dos valores, não os terá devido ao saque precoce.

Calendário do saque-aniversário 2023

Confira o calendário do saque-aniversário para 2023:

Nascidos em janeiro: Pagamento disponível no dia 02/01; prazo para saque é o dia 31/03;

Nascidos em novembro: Pagamento disponível no dia 01/11; prazo para saque é o dia 31/01/2024;

Nascidos em dezembro: Pagamento disponível no dia 01/12; prazo para saque é o dia 29/02/2022.