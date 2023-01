TST abre matrículas para concurso que oferece 300 vagas de emprego

Foto: Divulgação

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) abriu inscrições para concurso público que busca preencher 300 vagas de juiz do trabalho substituto de tribunais regionais em 22 estados do Brasil. Estão sendo oferecidas vagas na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre outros. As inscrições estarão abertas até o dia 15 de fevereiro.

A remuneração do cargo é de R$ 32.004,65 e o interessado deve realizar sua inscrição exclusivamente on-line. Além disso, o candidato deve pagar uma taxa de R$320.

O concurso possui cinco etapas que serão realizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com assessoria da Fundação Getulio Vargas. Na primeira e segunda etapa do processo, o candidato deverá realizar, respectivamente, uma prova objetiva seletiva e duas provas escritas. É importante lembrar que estas duas etapas possuem caráter eliminatório e classificatório.

Já na terceira etapa, o interessado realizará uma inscrição definitiva e passará por processos de sindicância da vida pregressa e investigação social. Além disso, ele também deve fazer um exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico.

Nas duas últimas fases, o candidato passará por uma prova oral, também de caráter eliminatório e classificatório e uma avaliação de títulos, de caráter classificatório. Vale ressaltar que a prova oral será realizada no Distrito Federal, no Tribunal Superior do Trabalho.

Confira abaixo uma tabela com a quantidade de vagas e locais disponíveis:

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Tribunal Vagas Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio de Janeiro 45 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo 85 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – Minas Gerais 45 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Rio Grande do Sul 8 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – Bahia 5 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – Pernambuco 11 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – Ceará futura vaga Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – Pará/Amapá 9 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – Paraná 11 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – DF/Tocantins 2 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 1’ª Região – Amazonas/Roraima 5 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – Santa Catarina vaga futura Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região – Paraíba 1 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia/Acre 7 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas 40 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – Maranhão 1 vaga Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – Espírito Santo 1 vaga Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – Goiás 5 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – Alagoas 1 vaga Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – Sergipe 2 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – Rio Grande do Norte 3 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região -Piauí 1 vaga Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – Mato Grosso 10 vagas Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – Mato Grosso do Sul 2 vagas Total de vagas 300 vagas

