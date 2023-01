Tudo o que você precisa saber antes da estreia do ‘Big Brother Brasil 23’

Foto: Reprodução / TV Globo

Novo ano, nova edição do ‘Big Brother Brasil 23’. Formada por anônimos e celebridades, os queridos elencos da “pipoca” e do “camarote”, a TV Globo dá start na nova temporada a partir desta segunda-feira (16). Apresentado por Tadeu Schmidt, a atual edição conta com 22 participantes: 12 ‘pipocas’ e 10 ‘camarotes’.

Com uma nova dinâmica, a primeira semana do ‘BBB 23’ será jogado em duplas, que serão formadas pelo público. Os dois irão realizar as provas juntos, votarão juntos e também irão indicar juntos alguém ao paredão ou a imunização caso se tornem líder ou anjo.

A música tema do reality show também ganhou uma nova roupagem feita por Dennis DJ, Funk Orquesta e Paulo Ricardo. O CAT BBB e o Big Terapia seguem sob os comandos dos humoristas Dani Calabresa e Paulo Vieira.

A decoração da casa nesta edição conta com o tema “viagens”. O botão de bloqueio e os dois big fones também retornam para a temporada.

Poder Coringa e privilégios do líder

O BBB 23 ganhou mais um elemento para movimentar o jogo! A nova temporada do programa vai contar com o Poder Coringa, um tipo de “card” que dará vantagem para um brother durante uma semana. O novo poder pode se tornar uma carta na manga e agitar a corrida pelo pódio.

Outra novidade é a sala de controle disponível no quarto do líder. Nela, o todo-poderoso pode acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo. Além de ficar imune, indicar quem fará parte do VIP ou da Xepa e mandar alguém direto ao paredão da semana, o líder terá mais privilégios e mordomias.

O #RedeBBB também ganhou novos rostos. Ana Clara, Vivian Amorim, Jeska Grecco e Patrícia Ramos estão escaladas para a programação. O ‘Bate-papo BBB’ será comandado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, enquanto Jeska Grecco retorna ao ‘BBB Tá On’ em suas múltiplas versões.

Ana Clara vai completar a #RedeBBB com participação no flash da TV Globo, comentando os acontecimentos do BBB 23 com o público nas ruas, e ao lado de Bruno de Luca no ‘BBB – A Eliminação’.

Veja como será a dinâmica semanal do game (a partir do dia 23 de janeiro)

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação e Cinema do Líder

Quarta-feira: Festa do Líder e Pagamentos

Quinta-feira: Prova do Líder e Almoço do Líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Almoço do Anjo, Festa e Mercado

Domingo: Formação de Paredão e Prova Bate-Volta

Confira a lista completa dos 22 participantes abaixo:

Camarote

Aline Wirley, cantora

Bruna Griphao, atriz

Fred, influenciador do ‘Desimpedidos’

Domitila Barros, modelo e ativista social

Antônio ‘Cara de Sapato’, lutador de MMA

Fred Nicácio, médico e fisioterapeuta

Key Alves, jogadora de vôlei

Marvvila, cantora de pagode

Gabriel Santana, ator

Mc Guimê, cantor

Pipoca

Paula, biomédica (escolhido pela Casa de Vidro)

Gabriel, administrador e modelo (escolhido pela Casa de Vidro)

Cezar, enfermeiro

Gustavo, fazendeiro

Larissa, professora de educação física

Ricardo, biomédico

Sarah Aline, psicóloga e analista de diversidade

Marília, maquiadora e influenciadora

Cristian, empresário

Bruno, atendente de farmácia

Tina, analista de marketing e modelo

Amanda, médica

