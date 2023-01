tudo que você precisa saber sobre a festa

Foto: Valter Pontes / Secom

Completando 278 anos, a Lavagem do Bonfim, a maior festa religiosa da Bahia, retorna em 2023 com o tradicional cortejo saindo de Comércio em direção à Colina Sagrada, após dois anos de interrupção, devido ao protocolo sanitário imposto pela pandemia.

Por causa da celeberação, o trânsito será modificado na região do Comércio e da Cidade Baixa, o transporte público funcionará em um esquema especial e o policiamento será reforçado.

Confira tudo que você precisa saber sobre a Lavagem do Bonfim:

Origem

Autor do livro “A Invenção da Tradição – Uma História sobre o Culto Festivo ao Senhor do Bonfim da Bahia”, o historiador Francisco Nunes explica que a celebração “nasce em Salvador com fórum de tradição, devido ao culto que já havia ao Senhor Bom Jesus do Bonfim em Portugal, como ele é conhecido naquele país. Essa história se relaciona com Theodózio Rodrigues de Faria, capitão de mar e guerra da marinha portuguesa, que trouxe a imagem do santo para Salvador, em 1745.

Três anos antes, ele se livrou de um naufrágio com sua tripulação e aportou em Lisboa, fato que atribuiu à sua fé no santo”.

Nunes acrescenta que o culto ao Senhor do Bonfim é institucionalizado na hoje capital baiana, em 1754, quando sua imagem é trasladada da Igreja da Penha, onde ficou abrigada por nove anos, para a então recém-construída basílica do santo.

“Embora já houvesse irmandade e missa ao Senhor do Bonfim, é só então que a lavagem ganha seus primeiros contornos e a devoção se amplia. No fim do século XVIII, surgem as baianas, um dos elementos mais emblemáticos da festa. As mulheres negras ligadas às casas mais antigas de candomblé participam do cortejo com roupa branca, de ração, chegando à colina para distribuir aos fiéis banhos com água de cheiro, com a qual elas lavam o adro da igreja”.

O historiador ainda explica que a famosa fitinha com a inscrição “Lembrança do Senhor do Bonfim” foi criada em 1809, por Manoel Antonio da Silva Servo, tesoureiro da irmandade devotada ao santo, com a finalidade de amealhar fundos para as obras da igreja. “O nome não era fitinha nem lembrança, mas medida. Porque tratava-se da medida que correspondia à distância entre a mão esquerda e o coração da imagem do santo. E só vinha escrito ‘Senhor do Bonfim’”, pontuou.

Programação

as atividades terão início às 6h, com a “Corrida Sagrada” e em seguida, às 7h, ocorrerá a saída da 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, que deverá reunir 20 mil pessoas no percurso de 8 km.

Às 8h acontecerá a cerimônia religiosa, denominada “Ato de Fé”, celebrada pelo pároco da Basílica da Conceição da Praia, padre Everaldo Pires da Cruz, e encerrada com o Hino ao Senhor do Bonfim, entoado pelo coral da Basílica. A queima de fogos na Rampa do Mercado anunciará o início do cortejo, com a presença de baianas, autoridades, entidades culturais e população seguindo a pé até a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim.

Na Colina Sagrada, o reitor da Basílica do Bonfim, padre Edson Menezes, transmitirá uma mensagem da janela central da igreja, rezará com os fiéis uma oração pela paz e concederá a bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim ao público. Em seguida, haverá a lavagem do adro da igreja e o recolhimento de doações de gêneros alimentícios.

A programação religiosa traz como tema “Há 100 anos cantando Glória a Ti neste dia de glória”, em homenagem ao bicentenário do Dois de Julho – a Independência do Brasil na Bahia. “A expectativa é de grande participação de fiéis, uma vez que ficamos dois anos sem a festa.

Além da lavagem, destaco a celebração, no último dia da novena (já em curso), da santa missa solene, a principal, que acontece no domingo (15), às 10h30, presidida por Dom Sérgio da Rocha, cardeal arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, que, em seguida, dará a bênção apostólica com indulgência plenária”, disse o pároco da Basílica do Bonfim.

Transporte

O Elevador Lacerda funcionará normalmente, mas diferente do comum, não haverá a cobrança da tarifa na quinta-feira. O horário de funcionamento é das 7h às 22h.

O Elevador do Taboão, reativado em 2021, também funcionará normalmente. O serviço não cobra tarifas.

Assim como o Elevador Lacerda, o Plano Inclinado Gonçalves, próximo a igreja de Nossa Senhora da Conceição, não irá cobrar tarifas na quinta. O transporte funcionará das 8h às 17h.

Os planos Inclinados do Pilar e Liberdade – Calçada também irão funcionar normalmente, entretanto, nenhum destes tem cobrança habitual de tarifa.

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h de quinta-feira às 0h de sexta (13), com 18 linhas que passarão por diversos pontos da cidade.

Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região do cortejo terão o itinerário modificado. Além disso, serão disponibilizados 44 ônibus de frota reguladora no Largo do Papagaio e na Estação da Lapa, que ficarão à disposição da equipe de fiscalização.

Os ônibus que normalmente atendem a região do bloqueio serão desviados pelas equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Confira mudanças:

As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino ao Campo Grande, Comércio e Avenida Contorno deverão acessar o Largo do Tanque, de onde seguem pela Estrada da Liberdade, Corredor da Lapinha, Ladeira da Soledade, Rua Vidal Rêgo, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Santa Clara, Rua do Carro, Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira, Rua José Leonidio de Sena, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, e Largo do Campo Grande, seguindo daí o itinerário normal.

Já aquelas com destino à Península Itapagipana trafegarão pelo Viaduto dos Motoristas, Rua 26 de Dezembro, Rua Régis Pacheco, Rua Boa Vista, Rua Resende Costa e Avenida Caminho de Areia, seguindo então o itinerário normal, enquanto na deverão acessar a Avenida Caminho de Areia, Rua Machado Monteiro, Rua Araújo Bulcão, Rua do Uruguai, Rua Régis Pacheco, Travessa 28 de Maio, e então o Viaduto dos Motoristas. As linhas provenientes do Largo do Tanque com destino à Liberdade deverão utilizar a Ladeira das Pedrinhas (bairro Guarani) para acessar a Rua Lima e Silva.

As linhas provenientes do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Túnel Américo Simas farão o seguinte itinerário: Campo Grande, Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Vale do Nazaré, Sete Portas e Rua Cônego Pereira, seguindo itinerário normal. Aqueles que têm como destino a região da Calçada farão o seguinte itinerário: Campo Grande, Politeama, Piedade, Avenida Joana Angélica, Nazaré, Barbalho, Liberdade, e Largo do Tanque, seguindo daí o itinerário normal.

As linhas provenientes do Aquidabã com destino ao Campo Grande, Comércio e Avenida Contorno devem seguir pelo Aquidabã, Avenida Joaquim Seabra, Ladeira de Santana, Rua do Carro, Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Rua José Leonildo de Sena, Dique do Tororó, Vale dos Barris, Rua Clovis Spínola, Politeama, Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retorno no Edifício Sulacap e Rua Carlos Gomes, de onde seguem o itinerário habitual. Já as linhas com destino à Avenida Suburbana devem seguir pela região da Sete Portas, Avenida Barros Reis, Avenida San Martin, Largo do Tanque e Viaduto dos Motoristas, seguindo o itinerário normal.

As linhas da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Túnel Américo Simas/ Aquidabã irão acessar o Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Avenida San Martin, Largo do Retiro, Avenida Barros Reis, Sete Portas e Aquidabã, seguindo então o itinerário normal. Já as linhas com destino ao Campo Grande e Vale do Canela devem acessar o Viaduto dos Motoristas, Largo do Tanque, Liberdade, Barbalho, Nazaré, Piedade, Politeama e Campo Grande, dando prosseguimento ao percurso normal.

As linhas com destino final para Avenida da França, São Joaquim ou Calçada, provenientes do Largo do Tanque, farão retorno no mesmo largo, enquanto aquelas provenientes do Túnel Américo Simas deverão retornar no Aquidabã.

Pontos de taxis e mototáxis serão implementados em locais estratégicos nas proximidades da festa. Os pontos da região da Cidade Baixa serão desativados e dois pontos especiais serão instalados: um nas proximidades do ferry-boat e outro no Largo de Roma, próximo ao Hospital da Mulher. Ambos os locais terão táxis e mototáxis à disposição para os usuários.

Além destes, os mototaxistas ganharão um terceiro ponto, próximo à Colina Sagrada. O novo local será na Rua da Imperatriz, em frente ao Colégio São José. Em todos os pontos, agentes da Semob serão disponibilizados para fiscalizar e coibir o acesso de veículos de transporte clandestino. Já na região da Cidade Alta, não haverá mudanças nos pontos de táxis e mototáxis já regulamentados.

Confira abaixo a lista das linhas de ônibus que terá seu atendimento ampliado até a meia-noite:

1535: Vista Alegre – Ribeira

Vista Alegre – Ribeira 1662: Base Naval – Ribeira

Base Naval – Ribeira 1638: Fazenda Coutos – Ribeira

Fazenda Coutos – Ribeira 1608: Paripe – Ribeira

Paripe – Ribeira 1342: Estação Pirajá – Bonfim/Ribeira

Estação Pirajá – Bonfim/Ribeira 0201: Ribeira/Bonfim – Campo Grande

Ribeira/Bonfim – Campo Grande 0216: Ribeira – Lapa

Ribeira – Lapa 0343: Fazenda Grande do Retiro – Ribeira

Fazenda Grande do Retiro – Ribeira 0213: Ribeira – Federação

Ribeira – Federação 0221: Ribeira – Barbalho/Fazenda Garcia

Ribeira – Barbalho/Fazenda Garcia 0218: Ribeira – Pituba

Ribeira – Pituba 0237: Ribeira – Rio Sena/Alto Santa Terezinha

Ribeira – Rio Sena/Alto Santa Terezinha 0713: Santa Cruz – Calçada/Bonfim

Santa Cruz – Calçada/Bonfim 0720: Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa

Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa 1055: Estação Mussurunga – Ribeira/São Joaquim

Estação Mussurunga – Ribeira/São Joaquim 1142: Cabula VI – Ribeira R2

Cabula VI – Ribeira R2 1145: Terminal Acesso Norte – Ribeira

Terminal Acesso Norte – Ribeira 1403: Cajazeira XI – Ribeira

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) preparou uma operação especial nas regiões do Comércio e da Cidade Baixa em virtude da tradicional Lavagem do Bonfim, que volta a acontecer nesta quinta-feira (12), após dois anos suspensa devido à pandemia de Covid-19. As alterações no tráfego de veículos seguem até domingo (15).

No total, mais de 90 barreiras serão instaladas e 250 agentes de trânsito vão atuar no esquema montado pela autarquia municipal. No dia da lavagem, na quinta (12), a interdição do tráfego de veículos nas vias por onde o cortejo passa ocorre a partir das 6h.

Serão bloqueadas a Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma e a Avenida Dendezeiros do Bonfim.

Além da interdição no trânsito, na quinta (12), a partir das 5h, trecho entre a Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe e da Avenida Engenheiro Oscar Pontes (até o Moinho Salvador) terá tráfego com sentido duplo. Já às 6h, a Rua Luiz Régis Pacheco passará a ter sentido único e o tráfego de veículos será interditado nas seguintes vias: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Avenida Frederico Pontes, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma e Avenida Dendezeiros do Bonfim.

A partir da zero hora de quinta-feira (12), também haverá a proibição da circulação e estacionamento de veículos em diversas vias nos bairros do Comércio e Bonfim.

Circulação e estacionamento

Haverá proibição da circulação e do estacionamento de veículos, exceto aos liberados para participarem do cortejo, da 0h às 22h do dia 12 de janeiro, nas seguintes vias: Avenida Lafayette Coutinho / Avenida Contorno (em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Visconde de Cayru) e Rua da Conceição da Praia.

No dia do festejo, das 5h às 21h, serão proibidos a circulação, estacionamento e parada de veículos em toda extensão de veículos na Ladeira da Água Brusca.

Ainda no dia 12 ocorre, a partir da meia-noite, a proibição de estacionamento nas vias: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Padre Antônio de Sá, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Largo de Roma, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Rua Luiz Régis Pacheco (lado direito, a partir da confluência com a Rua Vinte e Seis de Dezembro/direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu / direção Mares), Rua Boa Vista (lado direito na direção Rua Resende Costa).

Das 6h do dia 12 às 4h do dia seguinte e das 13h do dia 15 até às 4h do dia subsequente fica proibido de estacionar e circular nas vias: Avenida Dendezeiros do Bonfim (altura da Rua Augusto Mendonça), Rua da Imperatriz (altura da Av. Dendezeiros do Bonfim), Av. Salvador (altura da Rua Duarte da Costa), Rua Duarte da Costa (altura da Avenida Salvador), Rua Guilherme Marback (altura da Rua Otávio Barreto), Rua Otávio Barreto (altura da Rua Guilherme Marback), Rua Visconde de Pedra Branca/Travasso de Fora (altura da Rua Henrique Dias), Rua Desembargador Ferreira Espinheira (altura da Rua Otávio Barreto), Ladeira do Bonfim, Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias e Rua Plínio de Lima.

Entre às 8h do dia quinta-feira (12) às 4h do domingo (15) ocorrerá a proibição de circulação e estacionamento de qualquer veículo na Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira Porto Bonfim e Rua Travasso do Meio.

No dia 15, será instalada uma barreira seletiva no Largo do Bonfim, das 5h às 12h, além da proibição da circulação e estacionamento de veículos a partir do meio-dia. Já a partir das 16h, ocorre a proibição de circulação, com liberação progressiva do tráfego nas vias: Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.

Alteração de sentido de tráfego

Das 6h do dia 12 às 4h do dia subsequente e das 13h do dia 15 até as 4h do dia subsequente, as vias Rua Augusto Mendonça e Rua Polidoro Bittencourt (sentido Dendezeiros / Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e Rua Henrique Dias (em toda extensão), no sentido Ribeira /Largo de Roma passarão a ter sentido único.

Saúde

De acordo com a prefeitura, o atendimento, que foi montado pela Secretaria Municipal da Saúde, terá um módulo assistencial instalado ao lado da Colina Sagrada, com funcionamento das 7h às 21h,

A estrutura contará com dez leitos de saúde, sendo um de estabilização equipado com suporte avançado à vida. Além disso, uma ambulância do Samu 192 ficará disponível no módulo para possíveis remoções nas ocorrências que necessitarem de transferências.

Outras duas ambulâncias acompanharão o cortejo para o atendimento ágil de possíveis ocorrências no percurso entre o bairro do Comércio e a Colina Sagrada, no Bonfim.

No total, conforme informou a prefeitura, serão 23 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros colaboradores envolvidos na operação.

Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, localizada no Largo de Roma, estará de prontidão durante a festa, servindo de apoio para os casos de maior complexidade.

Segurança

Os cerca de 7 km percorridos pelos devotos do Senhor do Bonfim, na próxima quinta-feira (12), durante o tradicional cortejo e Lavagem da Basílica, serão monitorados por 2,1 policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta segunda-feira (9).

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o Sistema de Reconhecimento Facial serão utilizados no evento. Plataformas de Observação Elevada (POE), equipadas com câmeras estarão posicionadas nas proximidades das Igrejas da Conceição da Praia e do Bonfim.

Leia mais sobre Festas Populares no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.