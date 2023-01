Turismo de Penedo segue aquecido com ações para consolidar o destino

Ascom PMP

Penedo é um destino que oferece uma das experiências mais completas para viajantes. Num só lugar, é possível visitar desde monumentos históricos construídos no período colonial até fazer um passeio pelo Rio São Francisco e testemunhar um pouco de toda a sua beleza e magnitude. Promover o destino é um desafio que o secretário de Turismo, Jair Galvão, vem encarando com entusiasmo e resultados positivos no setor.

As ações da prefeitura vêm promovendo mudanças visíveis no segmento, impactando desde o comércio local até aos visitantes, que tem a oportunidade de viver uma experiência completa e mágica em um dos destinos mais completos de Alagoas.

O gestor explica que a mudança é resultado de atuação em três frentes importantes: qualificação, estruturação e posicionamento do destino para turistas.

Na estruturação e qualificação do destino, o trabalho foi na melhoria dos equipamentos históricos, ambientais, paisagísticos e culturais, de modo a torná-los produtos turísticos.

“Para isso abrimos as igrejas, museus e equipamentos culturais parceiros, ampliamos seus horários de funcionamento, especialmente nos finais de semana, colocamos pessoal treinado para atender ao público”.

A prefeitura investiu na promoção de diversos cursos de qualificação para criar profissionais do setor do turismo, além de oferecer cursos específicos para gestores hoteleiros, donos e empresários da cidade.

“A terceira frente foi posicionar o destino Penedo fora daqui. Aqui é necessário centrar foco em ações de marketing e publicidade apresentando que a cidade está pronta para promover uma experiência única para quem vem conhecer”.

Aqui o trabalho está em promover presença virtual, ranqueando Penedo nas redes sociais, posicionando a marca do destino em páginas de pesquisa. “Produção de conteúdo profissional e que mostre todo o nosso potencial, preenchendo a lacuna que projetará nossa cidade para o mundo. Melhorar a relação com os nossos influenciadores digitais, engajando estrategicamente com objetivo específico, alcançando o público certo”.

Ao trabalho acontece com parcerias com sites de viagem, operadoras de turismo nacionais e internacionais, inserção nos canais de distribuição, e em plataformas que estão oferecendo hospedagem por todo o mundo.

“Penedo é naturalmente vocacionada ao turismo de eventos. Além de ser um centro de convenções a céu aberto, há aqui diversos espaços para receber eventos de todos os portes, de forma muito confortável e estruturada para quem vem. O Centro de Convenções, o Theatro 7 de Setembro, diversas salas e auditórios, todas climatizadas e iluminadas, preservadas pela prefeitura ou com o apoio do poder público. Nosso esforço é posicionar a cidade no público certo”.

E toda essa movimentação tem impacto direto na economia do nosso município. “Cada evento desses gera impacto imediato e uma divulgação espontânea, porque rede social é o atual boca a boca. Cada celular ligado, cada vídeo, foto, repost significa um link para pessoas diferentes. Com isso, vamos preenchendo o ano com uma programação de gabarito, ampliando o raio e despertando o interesse do viajante”.