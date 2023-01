Turistas elogiam preservação e sinalização dos monumentos históricos de Penedo

Secom PMP

Com aumento de visitantes na cidade devido a temporada de verão e os festejos de Bom Jesus, turistas que visitam Penedo parabenizam a gestão pela preservação do conjunto histórico e a aplicação sinalização, com dados detalhados sobre os monumentos disponíveis por QR-code que leva até a página Destino Penedo.

Enquanto os pais descansam à beira do rio São Francisco, a técnica em emigração Camila Ingrid passeia entre as ruas, praças e igrejas. Natural de São Paulo, ela mora em Londres e veio a Alagoas para reencontrar parentes.

“O cuidado na preservação do prédio, na sua identificação e apresentação de informações de fácil leitura e entendimento explicando sobre o local reforça o fato de que temos que valorizar a preservação da nossa história. A administração de Penedo está de parabéns porque não vemos esse tipo de cuidado em grande parte das cidades históricas”, destacou.

Ela ainda ressaltou o atendimento que recebeu de guias de turismo, incluindo mapas indicativos e guias de orientação para visitação dos monumentos.

Trazendo a esposa e os filhos para conhecer Penedo, o analista comercial Rogério Caíres, apresentou ao grupo o conjunto do Paço Municipal, que abriga a sede da Prefeitura e da Câmara, a catedral diocesana, a Casa de Aposentadoria e o Oratório da Forca.

A administradora Soraia Rocha e os filhos Lucas, de 12 anos, e Thiago, de 9, se encantaram principalmente com os recortes do Velho Chico, que pode ser avistado em vários ângulos do local.

Texto e fotos – Patrícia Machado/jornalista