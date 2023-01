Turnê do RBD tem duas datas confirmadas no Brasil, diz colunista

Foto: Reprodução/ Instagram

Os fãs brasileiros do RBD já podem se organizar. Segundo o colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, o fenômeno mexicano vai se apresentar no país em pelo menos duas datas. Um terceiro show ainda segue em negociação.

Segundo a publicação, o grupo formado por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez vão realizar shows no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 17 de novembro e também no dia 18, Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

RBD (abreviação de Rebelde) é uma banda criada a partir da novela mexicana Rebelde, que fez sucesso no Brasil e mundo entre 2004-2006. O grupo é considerado como o de maior êxito do pop mexicano e da América Latina.

