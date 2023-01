UEA publica resultado do Vestibular 2023 e SIS 2022

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, o resultado final do Vestibular 2023 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2022. Desse modo, os candidatos podem consultar a lista de aprovados em 1ª chamada através do site da Vunesp, responsável por realizar os processos seletivos.

De acordo com o cronograma da universidade, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 25 e 27 de janeiro.

Para se matricular, os aprovados no Vestibular e os aprovados da Prova de Acompanhamento III, do SIS 2022, devem apresentar todos os documentos solicitados. Os estudantes podem conferir a lista completa por meio do edital de matrícula, também publicado hoje (5).

Vestibular 2023 e SIS

A UEA aplicou as provas do Vestibular 2023 nos dias 6 e 7 de novembro, com início às 13h (horário de Manaus). No primeiro dia, os candidatos responderam a uma Prova de Conhecimentos Gerais. No segundo dia, a UEA aplicou uma Prova de Conhecimentos Específicos e Redação em Língua Portuguesa.

Já as provas do SIS serão aplicadas no dia 8 de novembro, com início às 13h (horário de Manaus). Conforme o edital, houve locais de prova em Manaus, Apuí, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Carauari, Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Jutaí, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga e Tefé.

Oferta de vagas

A UEA está ofertando 2.160 vagas para o Vestibular 2023, sendo 1.146 para cursos ministrados em Manaus e 1.014 vagas os campi da UEA no interior do estado. Para a 3ª etapa do SIS, a oferta é de 1.440 vagas. Do total, 764 vagas são para Manaus e 676 são para as unidades do interior do Estado. A universidade reserva parte das vagas para indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site da UEA para mais detalhes.

