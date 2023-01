Uefs prorroga prazo para envio de comprovante de vacinação

Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a cerca de 100 km de Salvador, prorrogou o prazo de envio do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os candidatos que tiveram a matrícula homologada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) semestre 2022.2, com ingresso em 2023.1.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6). Os estudantes têm agora até o dia 15 de janeiro para cumprir a medida.

De acordo com a instituição, a medida segue a Instrução Normativa 012/2022 da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), em cumprimento ao Decreto Estadual 21.744 de 28/11/2022. Quem não enviar o documento pode perder a vaga.

A vacinação deve ser comprovada através da apresentação de documento fornecido no momento da imunização ou do certificado covid, obtido através do aplicativo CONECT SUS, do Ministério da Saúde.

A determinação exige que o estudante tenha duas doses da vacina ou dose única, para o público geral; uma dose, para adolescentes, observado o prazo de agendamento para segunda dose; e doses de reforço subsequentes para o público alcançado pela Campanha de Imunização contra a Covid-19.

