UEL recebe inscrições para Curso Especial Pré-Vestibular (CEPV) 2023

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para o Processo de Seleção do Curso Especial Pré-Vestibular 2023. De acordo com o edital, os interessados em participar do cursinho deverão realizar as inscrições on-line, exclusivamente por meio do site da UEL.

Ainda conforme o edital, poderão se inscrever na seleção do Curso Pré-Vestibular da UEL/2023 apenas estudantes da rede pública de ensino que já tenham concluído o Ensino Médio. As inscrições são gratuitas.

Há duas formas de seleção, com prazos de inscrição distintos. O período de inscrição pelo NIS (Número de Identificação Social atribuído ao Cadastro Único) segue aberto até o dia 30 de janeiro.

A segunda modalidade de seleção é a partir da analise socioeconômica do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC). Para essa modalidade, as inscrições no processo seletivo poderão ser feitas no período de 31 de janeiro a 17 de fevereiro.

De acordo com o edital, a seleção será feita por meio de uma análise socioeconômica. Portanto, no momento da inscrição, os candidatos deverão enviar todos os documentos solicitados no edital do Processo Seletivo para a formação das novas turmas.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital, ao todo, o CEPV está ofertando 400 vagas para a formação de novas turmas. Do total das vagas, 200 são para o período vespertino (das 14h às 18h) e 250 para o noturno (19h às 23h).

Os candidatos aprovados para as vagas do pré-vestibular da UEL deverão realizar as matrículas nos dias 10 e 11 de abril. O início das aulas está marcado para o dia 10 de abril.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

